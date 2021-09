Permis délivré pour la rénovation et l’agrandissement du CHN William Lennox à Ottignies

C’est une bonne nouvelle pour le personnel et les patients du CHN William Lennox, à Ottignies !

Un permis de bâtir vient d’être délivré en vue de la rénovation et de l’extension du Centre Hospitalier Neurologique.

La surface des locaux passera de 14.000 à environ 20.000 m². La capacité hospitalière atteindra 198 lits au lieu des 159 actuels. Les nouveaux bâtiments seront plus modernes et mieux adaptés aux besoins des patients. La période de revalidation, souvent assez longue et difficile, devrait donc être mieux vécue.



Construit il y a pratiquement 50 ans, le CHN William Lennox ne répondait plus aux besoins du personnel et des patients. Le site sera entièrement rénové, agrandi et mieux équipé. Parmi les nouveautés : une unité de soins spécifique destinée aux patients en éveil de coma ("UCAre"), une piscine d’hydrothérapie, un hôpital de jour pédiatrique et un hôpital de jour pour adultes. "On profite de ces travaux pour agrandir les chambres qui verront leur superficie augmentée une fois et demie", explique le Dr Anne Frédéric, directrice générale. "On va aussi regrouper tous les thérapeutes qui gravitent autour du patient sur des plateaux techniques".



Deux plateaux de revalidation permettront de regrouper les services. "Pour l’instant, nous sommes plutôt éparpillés dans l’hôpital", précise Gregory Dereppe, responsable des ergothérapeutes. "Grâce à ces plateaux de revalidation, nous seront plus proches. C’est aussi un avantage pour le patient. Par ailleurs, cela nous permettra de partager des objectifs, des discussions, de manière formelle et informelle. Nous pourrons aussi mutualiser le matériel".

Le projet prévoit aussi un appartement thérapeutique, véritable lieu de transition entre l’hôpital et le retour à domicile. Il comprendra davantage de studios pour les familles des patients. "On passera de 3 à 8 studios, ce qui est important pour les familles qui doivent parfois faire de longs trajets pour rendre visite à leur proche hospitalisé", explique le Dr Anne Frédéric.



Situé dans le même écrin de verdure qu'aujourd'hui, le nouveau bâtiment sera également moins énergivore. Ses abords seront repensés pour améliorer le bien-être des patients.



Budget total du projet : 50 millions d’euros ! Le chantier principal devrait débuter au printemps prochain, pour s’achever en 2028.