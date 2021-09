Permis de conduire gratuit : la Wallonie relance le "passeport drive" pour les chercheurs d’emploi

Grâce à la première campagne, initiée en 2020, une petite centaine de chercheurs d’emploi remplissant les conditions d’accès au chèque (il faut notamment suivre une formation auprès du Forem ou d’un de ses partenaires) ont déjà pu passer leur permis pratique après 30 heures de cours. Au départ, 3600 personnes étaient éligibles, mais le processus a pris du retard avec la crise sanitaire et l’énorme afflux de demandes auprès des auto-écoles.

Avec cette relance, les autorités wallonnes espèrent "fournir" au minimum 660 permis voiture supplémentaires ou, petite nouveauté, 1600 permis cyclomoteur. Cette dernière catégorie a en effet été ajoutée pour des raisons de flexibilité et d’économie. "Acheter un véhicule quand on est demandeur d’emploi peut être difficile car il faut évidemment des moyens de départ, avance Cristina Gonzalez. L’accessibilité au cyclomoteur nous semble donc plus large, et suffisante pour certains trajets et certaines catégories de travailleurs." Il faut dire que selon une étude SPF Mobilité, 50% des trajets domicile-travail se font dans un rayon de 10 kilomètres.