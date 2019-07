Permis de conduire : des auto-écoles proches de la Flandre ont perdu des élèves

Florent Godard est moniteur d’auto-école depuis plus de quarante ans. Il a déjà connu de nombreuses réformes dans l’organisation du permis de conduire. "Mais ici, on atteint des sommets !", gronde-t-il. Depuis le premier juillet 2018, cette compétence a été transférée du fédéral aux régions, et ces dernières peuvent désormais organiser l’épreuve comme elles l’entendent. Depuis un an, les règles ne sont donc plus les mêmes à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Ce qui n’est pas sans conséquence pour des auto-écoles situées en bordure de la frontière linguistique, comme celle que gère Florent Godard à La Hulpe, à deux coups de volant d’Overijse ou de Hoeilaart.

Prétest obligatoire

L’instructeur dénonce plus d’une aberration. "Un jeune Bruxellois qui étudie à Louvain-la-Neuve et profite de ses études pour y passer son permis théorique et prendre des leçons d’auto-école, s’il veut passer son permis pratique chez lui, à Bruxelles, devra d’abord repasser la théorie à Bruxelles. C’est comme si la théorie était différente en Wallonie et à Bruxelles !", s’indigne-t-il. L’auto-école de La Hulpe dit aussi avoir perdu des élèves à cause d’un prétest obligatoire en Wallonie, qui coûte une soixantaine d’euros. "On perd de la clientèle car dans les autres régions, ce prétest n’existe pas. Les élèves ne terminent donc pas chez nous leurs vingt heures d’auto-école pour l’éviter", témoigne le moniteur. Proche de la frontière linguistique, l’école accueillait beaucoup d’apprentis conducteurs francophones domiciliés en Flandre. "Mais au terme de leur écolage, ils ne pourront pas demander leur permis dans leur commune. Ils devront encore faire neuf mois de stage en Flandre pour l’obtenir. Je suis donc obligé de leur dire que les trente heures d’apprentissage qu’ils feront ici ne seront pas valables chez eux", explique-t-il.

J’ai perdu l’équivalent de trois mois d’inscriptions sur une année

Ce professionnel s’inquiète pour l’avenir des auto-écoles comme la sienne :"Depuis l’application de cette nouvelle législation, j’ai perdu l’équivalent de trois mois d’inscriptions sur une année. Des élèves qui se sont inscrits dans des auto-écoles de Flandre ou de Bruxelles", déplore-t-il. Il ajoute que les courriers adressés aux différentes instances régionales sont restés lettre morte jusqu’ici. Le SPW Mobilité, en charge de l’organisation des épreuves du permis de conduire en Wallonie, reconnaît pour sa part qu’il n’a pas encore évalué l’impact de cette réforme. Cela devrait être le cas d’ici quelques mois. La marche arrière n’est donc pas encore prévue.