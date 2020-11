Permis d'urbanisme refusé pour l'antenne GSM au boulevard de Lauzelle

Dans un communiqué émis vendredi, la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a salué le refus de la décision du ministre wallon en charge de l'Aménagement du territoire d'accorder un permis d'urbanisme pour un pylône de télécommunication de 25 mètres au boulevard de Lauzelle. Ce permis avait été demandé par la société Telenet et avait été refusé par la fonctionnaire déléguée. La Ville n'était pas favorable non plus à ce permis et environ 360 réclamations avaient été introPaduites par les habitants et l'UCLouvain. L'opérateur avait introduit un recours pour obtenir ce permis mais n'a pas eu gain de cause.

"Pour justifier sa décision, le ministre Willy Borsus invoque le non-respect du principe de regroupement (la limitation du nombre de pylônes par l'utilisation d'infrastructures ou de bâtiments existants), du principe d'intégration (aucun dispositif ne permet de limiter l'impact visuel du pylône) et du principe de partage (d'une même infrastructure par plusieurs opérateurs). Il constate que la demande est prématurée alors qu'un Schéma d'Orientation Local (SOL) est en cours d'élaboration pour le site Athéna-Lauzelle, dans le but d'y construire un quartier résidentiel", précise la Ville. L'échevin ottintois de l'Urbanisme, Philippe Delvaux, avait défendu la position de la Ville auprès de la Région et se dit content d'avoir été entendu. Il souhaite que soit à présent étudiée la possibilité d'une infrastructure de télécommunication filaire plutôt qu'utilisant les ondes à l'occasion du SOL Athéna-Lauzelle. En matière de déploiement d'antennes et de 5G, la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve demande l'application du principe de précaution.