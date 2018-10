Perle Rare: 48h après la faillite, une société wavrienne de Titres Services est reprise par un groupe namurois

C'est un fait tout à fait exceptionnel, voire inédit !

Une entreprise déclarée en faillite a été reprise en 2 jours seulement!

Il s'agit de la société de Titres Services La Perle Rare, qui employait 220 personnes à Wavre, Jodoigne et Gembloux.

Visiblement mal gérée et endettée, cette sprl a déposé le bilan lundi. Le lendemain, les curateurs recevaient pas moins de 7 offres de reprise. Et quelques heures plus tard, l'offre du groupe namurois "Home Clean Services" était donc actée. "Une offre solide, sérieuse et socialement avantageuse", selon la curatelle.

Curateurs étonnés

"La rapidité de cette reprise (pratiquement certaine) est un fait très rare", nous a confié le curateur Jean-Philippe De Middeleer (Tribunal de commerce du Brabant wallon). "C'est même unique, à ma connaissance! Cela a été très vite. La faillite a été déclarée lundi à 11h30. Et 48H plus tard, nous recevions une offre sérieuse, d'une société sérieuse, avec un bilan solide et des propositions intéressantes pour les travailleurs. Libres à eux d'accepter les propositions du repreneur. Certains auront du mal à faire confiance, c'est compréhensible. Mais je crois réellement que la société namuroise Home Clean est correcte."

Des travailleurs partagés

Malgré les propos rassurants du repreneur, des curateurs et même des syndicats, certains travailleurs se méfient. "C'est trop beau pour être vrai", nous a déclaré l'un d'eux. "J'ai déjà vécu deux faillites, alors vous comprenez, je n'y crois plus", nous dit un autre travailleur.

"Moi, je pense que nous avons une opportunité pour repartir sur de bonnes bases, avec une gestion saine", nous affirme une ouvrière. "Tout ne sera peut-être pas rose, mais je vais accepter cette offre", explique une repasseuse. "Il faut retravailler. Et vite, car l'ancienne patronne ne nous a pas payés depuis 2 mois", souligne une autre dame heureuse d'apprendre que le repreneur propose une avance sur salaire de 500 euros pour les personnes qui doivent régler des factures à très court terme.

Reprise solide

De source syndicale, on explique que l'ancienneté sera garantie par le repreneur. Tout comme des conditions de travail normales. Le groupe repreneur a été créé en 2004. Il emploie près de 1.000 personnes. Et il cherche à développer ses implantations au-delà du territoire namurois, en Brabant wallon.

Fort d'un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros, Home Clean se dit prêt à reprendre pratiquement toutes les personnes de La Perle Rare. "Le plus difficile sera de gagner la confiance des travailleurs", explique Marjorie Robert, membre de la direction du groupe namurois (siège social à Vedrin).

Une majorité d'ouvriers devraient ainsi avoir la possibilité de redémarrer le travail dans les heures ou les jours qui viennent. Par contre, seuls 5 des 9 employés seront repris.

Quant à l'ancienne patronne, soupçonnée de plusieurs fautes et erreurs de gestion, elle devra répondre à de nombreuses questions. Le travail des curateurs n'est pas fini!