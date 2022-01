Pepinster : certains commerces à nouveau accessibles

Depuis ce matin, l’activité reprend dans le salon de coiffure de Jennifer Talmas situé dans le centre de Pepinster. Un nouveau départ donc pour cette commerçante qui avait ouvert son établissement deux semaines avant les inondations. Jennifer Talamas explique : "Je suis très contente de retrouver mes clientes. C’est un bon début de journée. Ce sera plus le "rush" fin de journée. Mes clientes sont contentes et moi de même".

Des clientes fidèles

La fidélité des clients est un signe d’encouragement à l’égard de la coiffeuse. Patricia Forêt, cliente, explique : "Je suis fidèle et très contente de ce que la coiffeuse fait. Mes filles viennent ici aussi. Et bien sûr, venez chez Jen à Pepinster…".

Beaucoup de boulot

L’agence immobilière "Pack Pro Immo" a rouvert ses portes il y a quelques jours. Un soulagement énorme pour son patron. Olivier Thissen explique : "Nous sommes très contents de revenir sur Pepinster. Il y a énormément de travail au niveau de la vente des maisons sinistrées mais aussi du marché classique".

Super ! Des frites

C’est une bonne nouvelle pour les habitants de la région de Pepinster qui adorent déguster des frites. Demain, la "Friterie du grain de sel" sera accessible aux clients. Alain Hardy, cogérant de la friterie, explique : "Nous sommes plus qu’heureux et très fiers de pouvoir ouvrir à nouveau. C’est grâce aux bénévoles. Ce sont eux qui nous ont donné la force de nous relever. Sans l’impulsion des bénévoles, on aurait baissé les bras très vite. Je remercie les bénévoles du fond du cœur".

La commune finance

Pour aider les commerçants en grande difficulté, la commune de Pepinster apporte un ballon d’oxygène financier. Montant total : 1.500.000 euros. Philippe Godin, bourgmestre de Pepinster, explique : "Exemple : un commerçant qui aurait des dommages à concurrence de 75.000 euros et qui retoucherait 60.000 euros de la compagnie d’assurances parce que celle-ci tient compte de vétusté. La différence est intégralement en charge par la commune avec un maximum de 25.000 euros par commune".

C’est bon pour le moral

Petit à petit, les activités commerciales reprennent à Pepinster. C’est une excellente nouvelle car les liens sociaux vont se multiplier. Et cela, c’est bon pour le moral.