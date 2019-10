Pénurie de dons d'organes: "Entre 15 et 20% des patients n'auront jamais leur transplantation"

Ce jeudi, c’est la journée mondiale du don d’organes. Les transplantations sauvent des vies, mais il n’y a pas assez de donneurs : entre 15 et 20% des patients n’auront jamais de greffe d’organe.

Le don d’organe sauve des vies, le hic, c’est que la liste d’attente est beaucoup trop longue. "Il faut attendre en moyenne deux ans pour un rein", estime Anne Joosten, coordinatrice locale des donneurs au CHU de Charleroi. Pour certaines personnes, il est parfois trop tard. "On considère qu’il y a entre 15 et 20% des patients qui n’auront jamais leur transplantation."

"Quelques fois, j’allumais ma cigarette avec le mégot de la précédente". La voix éraillée, Marcel se souvient de sa vie d’avant, avant sa greffe des poumons "je me baladais avec une bouteille d’oxygène à côté de moi." A cause du tabac, ce retraité vit avec les poumons d’un autre depuis 8 ans déjà. "Sans transplantation, je serais déjà probablement mort aujourd’hui."

Une formation pour les infirmiers

L’Hôpital Erasme et le CHU de Charleroi ont décidé de lancer une formation pour le personnel hospitalier: 9 jours de stage pour aborder tous les aspects du don d’organes. "C’est une procédure très complexe. Entre le décès d’un patient et la transplantation, il y a environ 24 heures : il faut maintenir les organes en vie, prélever les organes, organiser le transport… Il y a aussi l’aspect humain à gérer, l’aspect émotionnel de la famille qui perd quelqu’un et qui est là, à côté de son proche."