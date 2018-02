Pénurie d'enseignants: qu'en pense-t-on dans une école normale?

Ils ne sont qu'en première année à la Haute Ecole en Hainaut à Mons, mais ils ont déjà une bonne idée de ce à quoi ressemblera leur avenir professionnel. Sarah-Line et Céline savent ainsi qu'elles devront sans doute un peu galérer au début de leur carrière d'institutrice: "Il faudra changer d’école, faire des mi-temps, des quart-temps… On le sait, mais si on est motivé, ça ne nous stoppera pas, réagissent-elles. Si la profession connaît une pénurie actuellement, c’est parce que travailler comme cela n’intéresse pas forcément tout le monde".

Denis Dufrane, le directeur-président de la haute école, le confirme: tous les instituteurs fraîchement diplômés ne se tournent pas forcément vers l'enseignement. "S’ils ne trouvent pas un emploi immédiat dans le secteur pour lequel ils ont été préparés, ils vont se diriger vers d’autres secteurs. Lorsqu’ils vont être contactés en cours d’année pour assurer un intérim dans l’enseignement, ils répondront par la négative. La seule possibilité pour les établissements sera alors de se diriger vers des personnes qui ont envie d’entrer dans l’enseignement mais n’ont pas nécessairement les titres requis", analyse-t-il.

Revaloriser la profession

Comment dès lors ramener de la motivation chez les futurs enseignants? Pour Christophe Brion, le directeur de catégorie, cela ne pourra se faire que par une revalorisation de la profession. "Il faut rendre le métier plus attractif, le valoriser davantage au niveau social. Cela permettra sans doute de combler en partie cette pénurie et d’avoir des enseignants qui viennent ici par premier choix, qui font un choix de carrière et le finalisent, et non pas des gens qui viennent dans l’enseignement pour en faire un métier purement alimentaire", suggère-t-il. Ce type de revalorisation de pourra se faire que sur le long terme. En attendant, il n’est pas rare que certains sont déjà engagés comme instituteur avant même d'être diplômés, pour assurer des intérims et donc remédier à la pénurie.