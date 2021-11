Pendant une matinée, malvoyants et aveugles enchaînent les tours de piste sur le circuit de Mettet

"Le but n’est pas de leur faire passer leur permis de conduire mais de faire vivre une matinée de rêve, de permettre de découvrir ou de redécouvrir les sensations de la conduite et de pouvoir se dire ''je sais ce que cela fait de conduire" explique Luc Costermans, l’un des fondateurs de l’association "Les Non-Voyants et leurs Drôles de Machines".

Il a lui-même perdu la vue en 2004 "frustré, après des milliers de kilomètres au volant, d’être conduit par d’autres, et spectateur de ma mobilité, je n’ai eu de cesse de rapprocher le monde des déficients visuels et celui des valides". Luc Costermans a d’ailleurs battu le record de vitesse pour une personne non-voyante en 2008 (308 km/h au volant d’une Lamborghini).

L’association est déjà venue à plusieurs reprises sur le circuit de Mettet. La conduite s’effectue en partenariat avec l’auto-école BARA, puisque la personne malvoyante n’est pas seule au volant, elle est guidée par un copilote qui lui donne des indications sur la trajectoire à suivre comme lors d’un rallye. Le résultat est surprenant : une conduite sportive, parfois très rapide et les tours de pistes qui s’enchaînent. Avant le jour J, les pilotes découvrent l’habitacle, la boîte de vitesses, le volant et les pédales.

Serge Vrevin, pilote non-voyant, n’avait plus conduit depuis 20 ans quand il découvre l’association des "Non-Voyants et leurs Drôles de Machines". "C’est une sensation tellement forte qu’elle est inexplicable. Je n’ai pas de mots. Imaginez que vous avez connu quelque chose que vous appréciez, vous l’attendez pendant des années. Le jour où cela survient, les sensations ressenties sont juste énormes, inexplicables".