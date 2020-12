Pendant dix jours, un habitant de LLN a fait grève de la faim pour un meilleur budget pour le climat, la santé et l’emploi

Le 10 et 11 décembre aura lieu le prochain sommet européen. Lors de ce dernier, de nouveaux objectifs pour l’UE pour la période 2021-2027 seront entérinés. A l’agenda : réduire au moins de 50% nos émissions de CO² d’ici à 2030. Mais pour y arriver, l’Europe devra trouver de nouvelles ressources, jugées jusqu’ici insuffisantes. "Moi, je rêve que le Conseil européen ait des ambitions fortes au niveau climatique, au niveau du Green Deal. Et surtout, que ces ambitions soient accompagnées d’un budget. Parce que des décisions sans budget, ça ne sert à rien. Moi, ce que j’attends, c’est que les paroles soient suivies d’actes et de budget", précise Benoît Morel. "Une taxe sur les transactions financières de 0,1% pourrait rapporter plus de 50 milliards d’euros chaque année. Alors, même si ce n'est pas encore suffisant, ce serait déjà un grand pas."

En attendant, le Brabançon continue de poster ses démarches sur les réseaux sociaux. Grâce à la viralité d’Internet, il observe plus de 200 partages sur certaines de ses publications, et un effet boule de neige auprès de son entourage. "Les retours que j’ai eus, ce sont des amis, mais également des personnes que je ne connaissais pas qui m’ont dit que grâce à mon action, ils se sont renseignés et ils se sont mis au courant."