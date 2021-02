Peine réduite, en appel, pour un pédopornographe éducateur dans une école de Charleroi

La troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel du Hainaut a réformé un jugement rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Charleroi condamnant un employé de la Ville de Charleroi, éducateur dans une école, d’une peine de neuf ans de prison et d’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines pour une durée de quinze ans.

La cour a réduit la peine à six ans et la mise à disposition du TAP à une durée de cinq ans pour deux préventions : détention et diffusion de 360.000 images à caractère pédopornographique et attentat à la pudeur sur une mineure de moins de dix ans.

C’est cette dernière qui a dénoncé les faits au centre PMS de son école après que sa maman eut constaté qu’elle était angoissée de se rendre à l’école où travaillait le prévenu comme éducateur.

Récidiviste ?

Lors de la perquisition, les policiers ont découvert des images à caractère pédopornographique dans son ordinateur mais aussi des poupées sexuées que l’individu présentait comme les femmes de sa vie. Il collectionnait aussi les vêtements pour petites filles.

L’homme, âgé de 34 ans, avait deux antécédents spécifiques, et avait fait l’objet d’une réprimande du tribunal de la jeunesse, en raison, notamment de son comportement à l’égard d’une fillette de 10 ans, quand il avait 17 ans.