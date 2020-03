Coronavirus : le diagnostique à distance est délicat pour les pédiatres

Les associations belges de pédiatrie ont adressé cette semaine aux praticiens une série de recommandations pour d’une part assurer leur sécurité et celle de leurs petits patients (et leur entourage) dans ce contexte de crise sanitaire, mais aussi pour garantir au mieux un suivi médical relatif aux autres infections.

Elles aussi préconisent autant que possible les téléconsultations (consultations par téléphone ou vidéo). Concrètement, les pédiatres peuvent utiliser les deux codes de nomenclature Inami relatifs aux consultations à distance, mais avec la difficulté que se passer d’examen clinique pour les enfants en bas âge, c’est souvent compliqué.

A 18 mois, les enfants ne disent pas "j’ai vraiment mal à l’oreille" lors d’une otite

"Chez les pédiatres, c’est plus difficile, explique Francine Lys pédiatre à Watermael-Boitsfort (en région bruxelloise). Une maman va nous dire que son enfant tousse. Qu’est-ce qu’il a vraiment ? Il a mal au ventre ? Il peut avoir une pneumonie. Un enfant pleure, il n’est pas bien, il a de la température ? Les oreilles on ne peut pas les voir par téléphone et à 18 mois, ils ne disent pas "j’ai vraiment mal à l’oreille" lors d’une otite. On doit davantage les voir"

La pédiatre a réorganisé son cabinet privé pour y garantir un circuit propre. Elle ne quitte plus ses tabliers blancs et ses masques. Le matériel, c’est d’ailleurs une autre source de préoccupation : "Je vois ici les mails de mon confrère qui assurera la garde ce week-end, il demande qui a des masques, du matériel, car on n’aura bientôt plus rien. Je sais qu’il y aura bientôt une arrivée de matériel et qu’un comité va établir des priorités. Ce ne sera sans doute pas nous mais nous sommes pas mal exposés également et nous ne voulons pas transmettre le germe d’un enfant à l’autre, c’est extrêmement important".

Car si les symptômes sont en principe moins fort chez les enfants que chez les adultes, les jeunes patients ne sont pas pour autant non contaminants.

