Pecq: un corps sans vie repêché dans l'Escaut

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés ce jeudi peu, avant 08h00, qu'un corps flottait dans les eaux de l'Escaut le long de la route fluviale à Pecq.

Une autopompe et un camion transportant un bateau Zodiac ont été dépêchés sur les lieux. À l'arrivée des secours, le corps flottait à proximité du nouveau port de Pecq.

Le corps a été extrait des eaux et doit faire l'objet d'une expertise médicale pour déterminer les causes du décès. Le parquet de Tournai devrait donner de plus amples informations sur cette affaire en fin d'après-midi. Les faits ont été constatés par la police du Val d'Escaut.