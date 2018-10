Selon les premiers résultats (un bureau dépouillé sur deux), le parti Community (Ecolo) arrive en tête des votes avec 27.81% des voix récoltées. La liste est emmenée par Aurélien Brabant.

Suivent la liste "ActionS" (25.40%) et la liste GO (21.60%), emmenée par Christian Catteau, et sur laquelle figure le bourgmestre sortant Marc D'Haene.

Pecq Autrement (19.02%), emmenée par Agnès Vandendriessche et Pecq Avenir (6.16%), la liste de Damien Delsoir, ferment le classement.