Pecq-Estaimpuis: vers la création de la zone d'activités économiques du Pont Bleu

Le Gouvernement Wallon vient d'approuver le périmètre de reconnaissance économique et d'expropriation de la zone du Pont Bleu à Pecq-Estaimpuis, dans le Hainaut occidental, ouvrant la voie à la création d'une nouvelle zone d'activités économiques durable s'étendant sur 17 ha.

Porté conjointement par les intercommunales IDETA et IEG, le projet s'inscrit dans le cadre de l'extension de la zone d'activités économiques 'Barrière de Fer' et de la zone industrielle de Espierres-Helchin. Il vise à accueillir des PME actives dans les services et la production en lien avec les secteurs de la logistique, de l'agro-alimentaire et de l'agro-industriel. Cette nouvelle zone sera également appelée à se développer dans le pôle de développement économique du Val d'Escaut qui sera principalement centré sur le transport par voie d'eau avec les infrastructures des ports de Pecq et d'Avelgem, a précisé le ministre régional en charge des zones d'activités économiques, Carlo Di Antonio (cdH).

Selon les estimations des intercommunales, le projet, dont les travaux d'aménagement sont estimés à 7.570.000 millions d'euros, permettra la création à terme de 255 emplois.