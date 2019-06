Pecq: début d'incendie rapidement maîtrisé ce dimanche soir à la SA Provital

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche soir, peu après 22h00, qu'un incendie s'était déclaré dans les installations de la société Provital à Warcoing, dans l'entité de Pecq. Implantée le long de la route Fluviale, cette société est spécialisée dans la fabrication et la vente d'inuline, de protéines, de fibres et d'amidons pour l'industrie.

Venant de l'arsenal de Tournai, une autopompe, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. A l'arrivée des pompiers, le personnel qui travaillait cette nuit avait quitté les bâtiments. On ne déplore donc aucun blessé. Selon le dispatching des pompiers du Wapi, ce sont des étincelles dans un four qui ont provoqué ce début d'incendie. À 22h30, les pompiers étaient maîtres de la situation et l'extinction était en cours.