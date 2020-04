Payez maintenant, mangez au resto plus tard : la plateforme #horecacomeback a déjà récolté 500.000 €

Les portes des cafés et des restaurants sont toujours fermées. Le secteur appelle à la solidarité : achetez sur la plateforme #horecacomeback des chèques cadeaux pour soutenir votre établissement favori. Ces bons d’achat de 10 à 200€ seront valables à la réouverture.

Ruili est gérante du Moma Coffee dans le centre de Mons. Après 1 mois sans vendre un seul cappuccino, elle décide de faire appel à ses habitués sur sa page Facebook : achetez un bon maintenant, vous en profiterez à la réouverture " ça a bien fonctionné, on a récolté suffisamment pour payer tous les frais fixes." L’établissement de Ruili est sauvé temporairement : le loyer du mois d’avril est réglé, les matières premières nécessaires à la réouverture pourront être achetées.

Les bons d’achat valables même si le resto fait faillite

La campagne de bons d’achat "#Horecacomeback" a été lancée par les brasseurs belges, la directrice de la fédération des brasseurs belges Nathalie Poissonnier est satisfaite du résultat " Après 18 jours, on a déjà 5600 restaurants inscrits sur la plateforme. Côté clients, il y a plus de 10.500 bons achetés pour un total de 500.000 €." Les bons d’achat varient entre 10 et 200€, ils seront valables même si le restaurant que vous avez décidé de soutenir fait faillite " nous avons mis en place un fonds de garantie pour éviter ce scénario : Imaginons que votre restaurant fait faillite, vous pourrez choisir un autre établissement". Notez que la campagne #Horecacomeback ne prend pas de commission, l’argent est reversé directement sur le compte du restaurant.