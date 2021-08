Paulette, famille d’accueil pour des personnes en situation de handicap : une histoire de "coup de foudre"

Plus

L’association la Vague est à la recherche de familles d’accueil pour les personnes handicapées. On parle ici de séjour de longue durée. En quoi cela consiste-t-il ? Paulette Hocq et son mari partagent depuis plus de 20 ans sa maison avec des adultes handicapés.

Sur un malentendu

Sourire jusqu’aux oreilles, Jean-Pierre nous ouvre la porte de la maison où il réside depuis plus de 20 ans à Waterloo. Ici, c’est chez Paulette Hocq et son mari. Mais depuis 20 ans, ils ont choisi de partager leur maison avec des personnes en situation de handicap comme Jean-Pierre (61 ans), Vanessa (43 ans) et Stéphane (51 ans). La maison est vivante, l’ambiance l’est tout autant. Tout a pourtant commencé sur un malentendu.

Le coup de foudre

"C’était en 1997, je tombe sur une annonce affichée dans le cabinet de mon cardiologue ", se souvient Paulette, tirée à quatre épingles. "Au début, je pensais accueillir des étudiants étrangers ! Je n’avais pas compris qu’il s’agissait des personnes en situation de handicap". Qu’importe, Paulette veut ouvrir les portes de son foyer à de nouvelles personnes. Elle accepte sans trop s’interroger. Le premier accueil, "c’était le coup de foudre". Et puis il y en aura d’autres : en 20 ans, son mari et elle ont accueilli pas moins de cinq adultes handicapés.

Comme une famille

Paulette Hocq, son mari © Herman Ornella Aux petits soins pour son entourage, Paulette n’hésite pas à utiliser le terme de "famille". Elle s’occupe d’eux, comme une mère le ferait avec ses enfants. "Je suis un peu une mère poule." Et vice versa, "Ils vous sont reconnaissants quelque part de ce que vous leur apportez", déclare Paulette. Les ingrédients d’une telle relation : l’écoute et la confiance.

Stéréotypes sur le handicap

Paulette Hocq, Ségolène Gilles de La Vague © Herman Ornella L’association La Vague est à la recherche de familles comme celles de Paulette : 4 pour des adultes, et 28 pour des mineurs. La Vague ne croule pas sous les demandes. Sans doute, le mot handicap fait peur. On a souvent l’image d’une personne en fauteuil roulant, d’un polyhandicapé. Pourtant "un handicap peut être léger, modéré ou plus sévère. Dans certains cas, cela peut être une déficience visuelle. Dans d’autres cas, cela peut être des soucis légers pour se déplacer", rappelle Ségolène Gilles, chargée de communication et de recherche de familles d’accueil pour l’ASBL La Vague. Le handicap d’une personne ne signifie pas la fin de son autonomie, rappelle Paulette : "Ils peuvent aller faire les courses. Et des tas d’autres choses". Ainsi, Stéphane et Vanessa travaillent tous les deux pendant la journée. En revanche si le handicap ne permet pas aux personnes de pouvoir travailler, alors ils sont pris en charge par des centres de jour. Cela permet d’alléger la charge de travail des familles.

La Vague, un soutien aux familles

Depuis 40 ans, l’ASBL accompagne l’accueil familial et le parrainage pour des enfants et adultes en situation de handicap. Elle suit aussi des adultes handicapés, aptes à vivre seuls ou en couple, dans leur vie de tous les jours. Être une famille d’accueil, cela demande du temps. "On ne devient pas une famille d’accueil du jour au lendemain", prévient Ségolène Gilles. Pendant plusieurs mois, les familles candidates sont suivies par une équipe pluridisciplinaire (psychologue, assistance sociale, psychiatre, etc.). Après plusieurs entretiens, ces professionnels détermineront si la famille est apte ou non à accueillir une personne handicapée au sein de son foyer. Et le travail de l’ASBL ne s’arrête pas là. L’équipe est présente pour les familles durant toute la période d’accueil. Tout le monde peut accueillir une personne handicapée. "On peut être seul ou en couple, avec ou sans enfants, habiter en appartement ou en maison", indique Ségolène Gilles. Elle rajoute "qu’il faut juste de la motivation, la volonté d’intégrer une personne dans son foyer, et surtout de l’amour". Pour l’instant, la Vague recherche 28 familles d’accueil pour des mineurs, et 4 pour des adultes dans un rayon de 50 km autour de l’ASBL, qui se situe à Etterbeek.

Familles d'accueil pour personnes handicapées - association la vague - 27/08/2021 reportage dans une famille qui accueille des personnes en situation de handicap