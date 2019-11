Paul Magnette se met en retrait du mayorat de Charleroi, Julie Patte devient bourgmestre faisant fonction

Paul Magnette, nommé informateur royal par le Palais ce mardi, se met en retrait de sa fonction mayorale à Charleroi. Julie Patte endosse le costume de bourgmestre faisant fonction jusqu'au 18 novembre au moins, rapportent les titres Sudpresse jeudi.

Paul Magnette, mayeur de la plus grande métropole wallonne, a décidé de se mettre temporairement en congé de cette fonction jusqu'au 18 novembre au moins, puisque sa mission pourrait être prolongée à plusieurs reprises.

Son équipe reste en place et m'aidera à tout faire rouler

Durant ce laps de temps, Julie Patte officiera en tant que bourgmestre faisant fonction. "Dès mardi soir, je suis entrée en contact avec Paul et son secrétariat", explique la principale intéressée. "Nous avons coordonné nos agendas, en fonction des présences exigées à droite, à gauche... Je prends cela très sereinement, ce n'est pas une première".

"A mes yeux, que Paul Magnette soit nommé informateur constitue un honneur pour Charleroi. Mais cela ne change rien pour moi, son équipe reste en place et m'aidera à tout faire rouler. Et lui-même ne se trouvera pas non plus à l'autre bout du monde, il sera disponible", ajoute-t-elle.