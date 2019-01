Patrimoine: restauré durant trois ans, le donjon de Crupet a retrouvé son lustre d'antan

Florian Lagrange et Geoffroy Marchal ont restauré la charpente. "On a dû faire en sorte de garder et d'éviter de couper des pièces, surtout celles du XIIIème siècle. C'était un vrai défi car tous les bois s'enchevêtrent, ceux du XIII comme du XVIème siècle. Il a fallu aussi recréer des versants le plus droits possibles, tout en alliant charpente du XIII et du XVIème siècle. On ne pouvait pas se dire : "Il y a une pièce qui gêne, on va la couper et on verra bien !" (…) Cela a nécessité un gros boulot de réflexion, de coordination entre les couvreurs et les charpentiers. Et puis, il a fallu combiner avec l'archéologue, l'architecte, l'ingénieur et les différents corps de métier. C'était passionnant ! On a utilisé des techniques ancestrales, comme des techniques modernes. De l'histoire aussi…"