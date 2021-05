Patrimoine : à Ligny, au son du fifre et du tambour, la chemise de Napoléon fait sensation

Patrimoine et histoire : à Ligny, au son du tambour, la chemise de Napoléon fait sensation - © Tous droits réservés

Depuis le bicentenaire de la campagne de Belgique, en 2015, il tente de dépoussiérer l’image du lieu. " Nous étions vus comme un musée de spécialistes fait par des spécialistes pour les spécialistes, confie-t-il. Nous nous sommes intéressés au management et au marketing. On veut transmettre l’histoire et la mémoire, conserver le patrimoine. Pour faciliter les visites et faire connaître au plus grand nombre notre lieu, nous avons fait un grand travail ". Dans le musée, l’accent a été mis sur la cohérence, l’image – le logo et la charte graphique ont été modernisés —, mais aussi la façon d’exposer… et de faire ressentir. " On peut toucher, on peut regarder, on peut entendre, on peut sentir. Une attention particulière est portée aux cinq sens du visiteur. Les émotions renforcent l’expérience de visite ". La muséologie aussi a été revue. " On va ainsi davantage se placer au point de vue du soldat, et moins des maréchaux ".