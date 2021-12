Passer son blocus au couvent, c’est possible, même à Bruxelles

Pour beaucoup d’étudiants, l’heure est au blocus et pour travailler loin du brouhaha familial, on pense souvent aux bibliothèques ou aux salles communales. Mais les lieux religieux peuvent aussi offrir un havre de calme, et ils existent, même au cœur de la ville. A Bruxelles et en Brabant Wallon, une dizaine de communautés religieuses ouvrent ainsi leurs portes en journée aux étudiants, même en ces temps de pandémie ! Des endroits généralement très discrets et dont on ignore même parfois l’existence. C’est le cas du couvent des Carmes, avenue de la Toison d’Or. Mais à quoi ressemble une salle d’études dans un couvent bruxellois ?