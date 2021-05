Passage à niveau à Tilff : une voiture échappe de justesse à un train

À quelques secondes près, c’était le drame assuré. Mardi, début d’après-midi, une camionnette force un passage à niveau à Tilff alors que les feux sont rouges et que les barrières de sécurité sont en train de s’abaisser. La voiture qui suit s’engage à la suite de la camionnette et se retrouve bloquée sur les rails parce que la camionnette est coincée dans la circulation de l’autre côté du passage. Il faudra quelques secondes pour que la camionnette laisse suffisamment de place à la voiture pour sortir, juste avant que le train Luxembourg-Liège ne passe là où la voiture se tenait encore un instant plus tôt.

Cette scène qui donne froid dans le dos a été filmée par une caméra technique d’Infrabel. Le gestionnaire du réseau de chemin de fer belge l’a publié sur son compte Twitter à des fins de sensibilisation : les accidents aux passages à niveau sont encore trop nombreux et font encore des victimes chaque année.