Pas question de laisser tomber le masque en Province de Liège: le rappel à l’ordre du Gouverneur

Le gouverneur de la Province de Liège a pris un arrêté de police qui maintient les différentes mesures Covid actuellement en vigueur et ce, sur l’ensemble du territoire provincial. Il s’agit aussi ici d’un rappel à l’ordre du public, ces mesures n’étant plus beaucoup respectées alors que les chiffres de contamination dans plusieurs communes de cette province sont très élevés.

Les principales mesures concernent le respect de la distanciation sociale et du port du masque dans toutes les zones et événements fréquentés par un public nombreux, mais aussi dans les commerces, l’HoReCa et autres lieux.

Le gouverneur rappelle d’ailleurs que les bourgmestres ont aussi la possibilité d’aller plus loin dans les mesures en vigueur sur leur territoire. Une nouvelle réunion de la cellule provinciale de crise aura lieu dans le courant de la semaine afin de déterminer si ces mesures sont suffisantes au vu des chiffres liés à la crise sanitaire.

Vendredi, le comité de concertation avait décidé d’une mesure fédérale maintenant le port du masque notamment lors d’événements de plus de 500 personnes à l’intérieur, mais plus nécessairement dans les commerces par exemple. La Région bruxelloise a déjà dit qu'elle conserverait le masque dans les commerces et l'Horeca. Mais la Wallonie ne s'est pas encore prononcée. Les mesures liégeoises vont donc plus loin puisqu’elles s’appliqueront aussi aux commerces et aux événements privés ou publics de moins de 200 personnes en intérieur et de moins de 400 personnes à l’extérieur.