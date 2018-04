Pas moins de 7.000 participants attendus aux 15 km de Liège Métropole

La 10e édition des 15 km de Liège Métropole se tiendra le dimanche 6 mai prochain, au départ du parc de la Boverie. Avec plusieurs milliers de participants attendus, cette course est devenue un événement majeur de l'activité sportive à Liège, a souligné mardi Willy Demeyer, bourgmestre de la Ville de Liège.

La volonté des organisateurs est d'en faire un événement qui s'adresse à un large public. C'est pourquoi, à côté des 15 km, sept autres épreuves sont au programme: 7 km, 3 km, courses enfants, trails de 35 ou 25 km, marches de 16 km et, c'est une nouveauté, de 5 km à la découverte de la ville.

Découvrir le quartier d'Outremeuse

"C'est un parcours non balisé qui fera particulièrement découvrir le quartier d'Outremeuse et ses richesses et qui passera par différents musées, comme l'Aquarium et le musée Tchantchès, qui seront accessibles gratuitement vu qu'il s'agira du 1er dimanche du mois", précise René Dufour, guide officiel de "Liège en courant".

Toutes les courses adultes traverseront la passerelle La Belle Liégeoise. Parmi les autres nouveautés, les ravitaillements sur le parcours seront effectués avec des gobelets recyclables et le DJ liégeois Newton Lawrence sera présent au départ avec son piano pour assurer l'ambiance.

Pour marquer les 10 ans de l'événement, un tronçon de 250 mètres du Mont Saint-Martin, la seule côte du parcours, sera chronométré afin d'établir un classement des meilleurs sprinteurs-grimpeurs (homme/femme) et de décerner un maillot à pois.