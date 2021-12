Pas de Vacci-bus en région bruxelloise ce jeudi en raison d'une grève chez Keolis

Les Vacci-bus ne circuleront pas en région bruxelloise ce jeudi en raison d'un mouvement de grève au sein de l'entreprise Keolis, partenaire de la Commission communautaire commune (Cocom), signale cette dernière.

Les points de vaccination de Berchem-Sainte-Agathe (CPAS), Forest (Saint-Antoine) et Bruxelles Hectolitre (rue de l'Hectolitre) resteront fermés jeudi.

Le mouvement de grève chez Keolis pourrait durer jusque lundi. La Cocom est à la recherche d'une alternative d'ici là.

Le dépôt des bus bloqué à Neder-Over-Heembeek

Depuis 2h00 du matin ce jeudi à Neder-Over-Heembeek, le dépôt de bus et autocars de la société privée de transports Keolis est sujet à un blocage de la part des employés. Ces derniers dénoncent une gestion désastreuse de leur direction concernant la crise sanitaire. "Malgré plusieurs travailleurs testés positifs dernièrement, aucune mesure n’est mise en place pour assurer ni leur protection, ni celle de leurs clients", indique le syndicat CSC Transcom par voie de communiqué de presse.

Lundi, lors d'un CPPT extraordinaire (Comité pour la Prévention et la Protection au Travail), la goutte a fait déborder le vase. Alors que plusieurs travailleurs avaient été testés positifs au Covid, la direction n'a pas jugé utile ni de prévenir les autres, ni de mettre en place des mesures visant à protéger son personnel -et par extension, ses clients", explique la CSC Transcom. "Lors du CPPT, on nous a dit que les protections plastiques dans le bus, c'était compliqué à mettre en œuvre, alors que ça ne coûte qu'une dizaine d'euros. La direction refuse de nous procurer des masques chirurgicaux pour nos journées de travail. Après ça, ils ont le culot de nous dire que c'est à nous de proposer des mesures de protection", dénonce Karim Telmat, délégué CSC chez Keolis.

D'autres services d'autocars impactés

Outre l'impact sur les vacci-bus à Bruxelles, la société privée Kéolis propose notamment ses services aux écoles, entreprises mais aussi pour les services publics (TEC, De Lijn). Concernant les TEC, dont des bus Keolis assurent de la sous-traitance sur certaines lignes, il ne devrait pas y avoir d'impact car les dépôts se trouvent en Wallonie, a précise le porte-parole.