Pas de trains jusque lundi mi-journée entre Fleurus et Ottignies à cause d'un chantier

Un chantier d'entretien de tunnels se déroulait ce week-end sur la ligne 140, qui relie Charleroi et Ottignies. Il a pris du retard et en conséquence, la coupure du trafic ferroviaire se prolongera jusque lundi mi-journée, indique dimanche Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Aucun train ne circulera donc lundi matin entre Fleurus et Ottignies. Des bus de remplacement sont prévus.

La circulation des trains devait être rétablie lundi à 05h00 du matin mais le chantier a pris du retard, rendant cette reprise impossible. Les travaux portent sur l'étanchéité des tunnels et l'ensemble des voies doit dès lors être déconstruite, explique un porte-parole d'Infrabel.

"Le trafic reprendra lundi en mi-journée, ce sera en ordre pour l'heure de pointe du soir", avance le porte-parole.

La SNCB a prévu des bus de remplacement pour relier Fleurus à Ottignies.