Pas de trains entre Ans et Waremme, un vol de câbles suspecté

La circulation des trains, interrompue lundi matin sur la ligne 36 entre Ans et Waremme, devrait reprendre à la mi-journée, a indiqué Infrabel.

Des problèmes d'acheminement du courant ont été signalés vers 05h30, entrainant immédiatement la fermeture de la section de la ligne 36 entre Ans et Waremme. Le gestionnaire du rail suspecte un vol de câbles.

"Nos équipes sont sur place depuis ce matin. Nous attendons une reprise du trafic vers midi", précise une porte-parole d'Infrabel.

Entre-temps, des bus ont été mis en service pour faire la liaison entre Ans et Waremme, et des navettes de trains circulent entre Waremme et Landen.