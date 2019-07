La circulation des trains interrompue entre Bruges et la Côte

La circulation des trains entre Bruges et quelques destinations du littoral était interrompue samedi en fin de matinée en raison d’un accident de personne survenu vers 11h15 en gare de Bruges-Saint-Pierre. Les trains étaient à l’arrêt entre Bruges et Blankenberge, Bruges et Knokke, et Bruges et Zeebrugge, a indiqué un porte-parole d’Infrabel. Le gestionnaire du réseau ferroviaire ajoute que les connexions des bus De Lijn peuvent constituer une alternative. Le tram de la Côte entre Ostende et Knokke est une autre option.