Pas de femme tambour major à la Saint-Feuillen de Fosses-la-Ville: une décision sexiste?

L'état-major qui chapeaute la marche Saint-Feuillen, à Fosses-la-Ville, devait prendre position sur le cas d'une compagnie de Zouaves, où la fille du "tambour-major" souhaitait suppléer et remplacer son père quand il était trop fatigué. Sauf que cela a été refusé vendredi lors d'un vote serré. Pour Alexandra Collin, la décision a des relents sexistes.

30 voix pour, 37 voix contre et 4 abstentions. Conclusion : une femme ne pourra pas devenir — même temporairement — "tambour major" dans les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Alexandra Collin était candidate et ne comprend pas la décision: "Peut-être considèrent-ils que je ne suis pas assez qualifiée alors que je marche depuis 18 ans... je connais tout par cœur. Pour moi ça ne tient pas. Peut-être est-ce aussi une guéguerre et une façon de faire payer mon papa un peu trop "grande gueule" mais j'y vois également un côté sexiste. On n'aurait pas fait tout un foin comme cela si ça avait été un de mes frères qui s'était porté candidat".

La jeune femme n'en revient pas. Elle ne souhaitait vraiment pas être au centre de l'attention ou donner des interviews mais elle réagit à la décision. Elle comprend que traditionnellement ce rôle de tambour major est dévolu aux hommes, que ça ne plaise pas à tous également, mais ici elle propose de remplacer son père lorsqu'il est fatigué et en plus sa compagnie n'a, à ce stade, pas d'alternative: "Je ne suis pas capable, ça ne se fait pas, ce sont des arguments de ce type que j'entends ou lis sur les réseaux sociaux notamment où je suis étonnée de la virulence de certains propos. Les femmes, comme le dit Gérard Adam, le président de l'organisation des marches, c'est pour le repos du guerrier... Nous sommes en 2019, je le précise, mais j'entends des remarques disant qu'une femme doit rester dans sa cuisine faire sa soupe ou alors on me dit de rester dans mon jardin pour faire le tambour major toute seule pour ne déranger personne... On perd complètement l'essence de la Marche selon moi."