Pas de Covid Safe Ticket exigé pour la course des 10,30 km de Schaerbeek ce vendredi

Les organisateurs de la course des 10,30 kilomètres de Schaerbeek ne s’aligneront pas sur les modalités sanitaires mises en place lors des 20 km de Bruxelles, qui ont eu lieu dimanche dernier. Comme nous l’a confirmé l’échevin des Sports Thomas Eraly (Ecolo), le célèbre running de Schaerbeek, programmé ce vendredi soir, n’imposera pas le Covid Safe ticket, le pass sanitaire, attestant une vaccination contre le Covid-19 ou un test prouvant sa négativité.

Les autorités communales et les organisateurs se sont réunis ce lundi et ont donc finalement décidé de ne pas imposer le Covid Safe ticket. Raison : un nombre moins important de coureurs. "L’évènement ne rassemblera pas plus de 1500 personnes en même temps sur le site de départ et d’arrivée", au stade Terdelt, "étant donné le découpage de l’horaire. Le site a (également) l’avantage d’être très spacieux", précisent les organisateurs.

Port du masque, prise de température

Les recommandations sanitaires se limitent donc au port du masque au départ et à l’arrivée et au maintien la distanciation physique. "L’organisation prévoit notamment du gel désinfectant aux endroits stratégiques et suivra le protocole horeca pour le coin ravitaillement après l’effort." Comme lors de la course de l’année dernière (qui n'avait attiré que 500 participants en raison de la pandémie), "la température des visiteurs sera vérifiée via un thermomètre frontal infrarouge à l’entrée du site. Toute personne présentant de la fièvre ne sera pas autorisée à participer et à entrer sur le site."

Rappelons que les 10,30 km de Schaerbeek proposent une course de 10,30 kilomètres, une autre de 5 kilomètres et des épreuves de running pour les enfants. Toutes les infos sur le site zatopekmagazine.com.