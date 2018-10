Pas de courrier à Mons: les facteurs protestent contre le surplus d'heures supplémentaires

Depuis lundi, les agents de la poste de Mons sont en grève. Aucun courrier ne sort ce mardi du centre de tri de Ghlin.

Seuls les journaux et les colis sont distribués.

Ce mouvement de grogne n'a rien à voir avec les manifestations contre la réforme des pensions.

Le problème de ces facteurs montois est qu'ils travaillent de trop. C'est en tout cas ce qu'ils affirment. Ils se disent fatigués de faire des heures supplémentaires tous les jours.

S'il y a moins de courrier, avec le commerce par internet, il y a deux fois plus de colis, affirment-ils : "Il n'y a pas assez de personnel ni de matériel pour faire face. Les gens sont à genoux, ils n'en peuvent plus", a expliqué ce mardi matin à la RTBF un syndicaliste libéral.

Il dénonce également qu'ils ne sont pas soutenus. Au contraire, on les a menacés, dénonce ce syndicat.

Sachant que les cadeaux de fin d'année vont seulement arriver ainsi que les cartes de vœux, les postiers veulent plus de personnel et plus de considération.

Le mouvement a lieu à Mons, mais la problématique est nationale, affirme ce syndicaliste. Le mouvement est mené par le SLFP et la CSC.