Pas de centre de vaccination supplémentaire à Auderghem ou Watermael-Boitsfort

Le dixième centre de vaccination de la région bruxelloise prendra ses quartiers à Uccle, sur le site de l’ancien laboratoire d’AstraZeneca. Le projet d’ouvrir un onzième centre est, lui, par contre mis entre parenthèses. Ce que déplorent, ce matin dans le journal la Dernière Heure, les communes d’Auderghem et de Watermael-Boisfort. Ces deux communes ont le taux de personnes âgées le plus élevé de la région bruxelloise or l’accès aux centres de vaccination les plus proches (Uccle, Woluwe-Saint-Pierre ou Woluwe-Saint-Lambert) peut exiger jusqu’à trois quarts d’heure de transports en commun.

Hier, au parlement bruxellois, le ministre bruxellois de la santé, Alain Maron, a expliqué que l’implantation des centres dépend de nombreux paramètres et que l’on doit forcément faire des choix. Mais il rassure : pour les populations âgées ou les personnes à mobilité réduite, il est question de mettre en place des équipes mobiles de vaccination. Il espère également un renforcement des transports publics pour acheminer les habitants jusqu’au centre de vaccination.