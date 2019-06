Il n’y aura pas de Big Jump dans le canal de Bruxelles cet été, indique vendredi le collectif Pool is Cool, qui l’organise chaque année pour promouvoir les eaux de baignade en plein air dans la capitale. Le port de Bruxelles a clairement fait savoir qu’il ne soutenait pas cette initiative de désobéissance civile.

En 2012, puis de 2014 à 2018, Pool is Cool a convaincu des dizaines de Bruxellois de plonger dans le canal, à hauteur d’Anderlecht, pour attirer l’attention sur le manque de zones de baignade en plein air à Bruxelles. Bien que cela soit interdit, le port de Bruxelles et les autorités avaient toujours fermé les yeux jusqu’à ce qu’une amende de 1000 euros parvienne au collectif après l’édition de 2018.

Pool is Cool, qui dit assumer ses responsabilités, a accepté de payer l’amende, tout en proposant au port d’organiser conjointement l’édition 2019 afin de mettre en place un espace de baignade sécurisé.

Le port refuse pour "des raisons de sécurité"

"Mais après avoir discuté avec le directeur du port et le cabinet de la ministre de l’Environnement, qui soutenait l’idée, le port de Bruxelles a refusé toute collaboration pour des raisons de sécurité, qui ne paraissent pourtant pas valoir pour d’autres événements à d’autres endroits du canal", a déploré le collectif vendredi.

Pool is Cool renonce donc à l’édition 2019 et espère qu’à l’avenir, le port change d’avis et considère la "valeur sociétale" du canal en tant que possible zone récréative ouverte à diverses activités, dont la baignade en plein air.

Le "Big Jump" ne concerne pas uniquement le canal de Bruxelles. Dans toute l’Europe, des dizaines de milliers de personnes ont prévu de se baigner, en même temps, dans les rivières et les lacs, le dimanche 14 juillet. L’objectif est "de signifier leur amour pour ces milieux naturels et leur désir de les protéger", peut-on lire sur le site internet de l’organisation. Depuis 2002, environ 200.000 personnes ont participé à plus de 2000 de ces baignades géantes à travers 34 pays.