Boneffe (Namur): annulation de 9 éoliennes pour protéger les oiseaux

Un permis d’implantation de 9 éoliennes à Boneffe, en province de Namur, a été annulé par le Conseil d’État il y a quelques jours. Le projet représentait une menace pour certaines espèces d’oiseaux, comme les vanneaux et les pluviers.

Une décision saluée par Joëlle Piraux de l’association Natagora: "La plaine de Boneffe est certainement une des plus belles plaines d’un seul tenant, sans aucun élément vertical, et est donc particulièrement attractive pour certains types d’oiseaux. Des plaines de ce type-là, il n’y en a pas beaucoup en Wallonie et elles sont toutes sujettes à des projets éoliens."

"Donc, si on n’agit pas, s’il n’y a pas une stratégie et si on n’essaie pas de définir quelles sont les plaines que l’on va préserver, notamment pour des raisons avifaunes, à terme toutes les plaines auront des éoliennes et ces espèces disparaîtront de notre région."

Protéger les oiseaux avant tout?

Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera plus possible d’installer d’éoliennes en Wallonie parce qu’il faut protéger les espèces d’oiseaux. "En fait, par rapport à ce type de plaine là, il y a vraiment une concurrence directe entre l’attrait pour y implanter des éoliennes et l’attrait par rapport à certaines espèces."

L'idée est donc de préserver certaines plaines en n'y implantant pas d'éoliennes. "Mais toutes les autres restent disponibles pour le développement éolien."