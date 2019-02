Pas d'avion, de bus, des entreprises et administrations bloquées… Charleroi sera paralysée mercredi prochain

Vous comptiez prendre l’avion depuis Charleroi mercredi prochain ? Il faudra peut-être revoir vos plans… Car aucun avion ne décollera de Gosselies le 13 février ! En cause : une grève générale, nationale et en front commun. Une journée d’action contre le gouvernement et les fédérations patronales.

Les syndicats annoncent une paralysie totale à Charleroi. Pas de tram, pas de bus. Et donc, aussi, pas d’avions.

A quelques mois des élections, les syndicats ne digèrent pas l’échec de l’accord interprofessionnel. « Alors que nous étions prêts à négocier avec les représentants patronaux un accord interprofessionnel qui permettrait d’assurer le mieux-vivre pour tous, est tombé ce chiffre de 0,8% d’augmentation maximale possible des salaires, explique Fabrice Eecklaer, le secrétaire fédéral de la CSC. On a vraiment pris cela comme une claque, un 'foutage de gueule' (soyons clairs) par rapport aux travailleurs […] L’action syndicale est, par essence, politique. La différence, c’est que ce n’est pas une action partisane. Aujourd’hui, on a un gouvernement de droite, avec des patrons qui se sentent hyper soutenus, qui continue à détricoter le droit du travail et la sécurité sociale. Et cela, on ne peut pas l’accepter ! »

Les administrations, les grandes entreprises, les zonings industriels, les centres commerciaux seront aussi bloqués. Service minimum dans le secteur hospitalier, les homes, les crèches. Les écoles seront, elles, bien ouvertes mais les enseignants seront en grève.