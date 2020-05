La SWDE l'assure, il n'y aura pas d'augmentation du prix de l'eau en Wallonie en 2020

À l'occasion de la présentation de ses résultats annuels, la Société wallonne des eaux (SWDE) annonce que la partie de la facture d'eau qui lui incombe restera stable, rapporte L'Echo ce mercredi.

En Wallonie, la sécurité d'approvisionnement est assurée, pour 65% de la population, par la Société wallonne des eaux (SWDE). Et, si là aussi la crise sanitaire s'est fait ressentir, la facture des professionnels et particuliers n'augmentera pas en 2020, assure Eric Van Sevenant, président du comité de direction de la société. En présentant ses ses résultats annuels à ses actionnaires, la SWDE affiche pour l'année écoulée, un Ebitda à 113 millions d'euros, contre 122 millions en 2018, et un résultat net en baisse de près de 71% sur un an, à 2,6 millions d'euros.

"Les résultats 2019 nous donnent une solidité financière nous permettant d'aborder la crise avec confiance", indique Eric Van Sevenant. "Nous avons pu provisionner autour de 5 millions d'euros afin d'absorber la crise l'an prochain", ajoute-t-il.

"La partie de la facture qui incombe à la SWDE ne bougera pas en 2020", pointe-t-il. "Nous n'avons d'ailleurs pas augmenté le prix de l'eau depuis 2014. Nous sommes à même de maîtriser le prix de l'eau", tient-il à ajouter.