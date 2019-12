Pas d'augmentation d'impôts à Braine-l'Alleud où le budget 2020 a été voté majorité contre opposition

Braine l’Alleud est-il un paradis fiscal ? Le bourgmestre le revendique. Hier soir au conseil communal, le budget 2020 a été présenté sans hausse d’impôts. Sur papier, le bulletin des autorités brainoises semble plutôt bon. Ce qui n’est pas l’avis des quatre partis d’opposition – PS, Ecolo, DéFI et la liste humaniste Intérêts Brainois – qui ont voté en "front commun" contre la majorité libérale.

Les chiffres…

La bonne nouvelle pour Braine-l’Alleud, c’est que le budget 2020 se clôture par un boni de 232.000 euros. C’est 10,4 millions d’euros au cumul des exercices précédents. Les dépenses de personnel augmentent de 2,2% et les dépenses de fonctionnement de 1%. Le total des dépenses à l’exercice propre s’élève à 46 millions d’euros. Voilà pour l’ordinaire.

En ce qui concerne les investissements à l’extraordinaire, on pointera 5 projets :

- Le réasphaltage du quartier des oiseaux pour 1 million 500 mille euros ;

- 850 mille euros sont réservés à l’ordinaire à la Régie communale autonome pour les frais de fonctionnement de la future piscine ;

- La création de cheminement en mode doux pour 470.000 euros ;

- L’extension de la crèche La Ribambelle à Ophain avec 17 nouvelles places pour 450.000 euros ;

- Le remplacement de l’éclairage public pour 360.000 euros (chaque année pendant 10 ans à partir de 2020).

"Une gestion financière sous contrôle"

Pour la majorité, l’essentiel est conservé. L’impôt des personnes physiques reste inchangé à 5,9% et le précompte immobilier à 1730 centimes additionnels. Des taux, il est vrai, parmi les plus bas de Wallonie. Alors que d’autres communes de la province augmentent leurs impôts, Braine-l’Alleud, la plus peuplée, tient le cap. Les recettes du succès pour le bourgmestre, il y en a trois :

- Un : le regroupement récent de six bâtiments communaux en un seul lieu qui permet des économies d’échelle ;

- Deux : la gestion du personnel est plus rentable grâce à la flexibilité ;

- Trois, un important travail sur la charge de la dette a été effectué.

De son côté, l’opposition accuse le MR de gérer la commune comme une entreprise à l’américaine. Vincent Scourneau s’en défend et parle d’évolution dans la manière de travailler. "Nous avons vraiment donné cette dynamique à l’administration. Pour certains, effectivement, cela a été très difficile. Pour les personnes par exemple qui étaient assez rigides et qui ne voulaient pas s’ouvrir aux nouvelles technologies. Mais aujourd’hui avec la nouvelle génération qui arrive, tout cela n’a plus de frontières et de barrières. Cette dynamique a vraiment été enclenchée il y a deux ans. Aujourd’hui, elle trouve un rendement qui est vraiment optimal", conclut le bourgmestre brainois.