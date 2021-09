Parvis de Saint-Gilles : tout un quartier prêt à partir en grève à cause de fauteurs de troubles

Parvis de Saint-Gilles, rue de Moscou, place Dillens… C’est tout un quartier qui a décidé d’exprimer son ras-le-bol. Mercredi prochain, sur le coup de 16h, cafetiers et restaurateurs chasseront les clients de leur terrasse, rangeront tables et chaises et fermeront. Alors que, en général, c’est à cette heure-là qu’ils font leur meilleur chiffre d’affaires.

La cause de leur colère : une bande d’une dizaine de toxicomanes qui multiplieraient bagarres et agressions. Selon les riverains, ils lanceraient des pavés, frapperaient les clients, effraieraient les enfants, harcèleraient les femmes, et se serviraient même dans les assiettes…

Pour Didier Jacquier, qui exploite un restaurant en plein milieu du Parvis, la situation a empiré depuis trois ou quatre ans :

" Ce sont des gens totalement incontrôlables. Du moins par nous, les restaurateurs. Nous, notre métier, c’est de faire à manger, pas de contrôler et de gérer ces personnes. Et la police n’intervient quasiment pas. Quand il y a une bagarre, on l’appelle. Elle arrive trois heures plus tard. Quand elle vient. On a l’impression d’être abandonnés, que la police renvoie la balle à la commune qui, à son tour, nous renvoie vers la police. Après les confinements covid qu’on a connus, redémarrer comme ça, c’est pas très simple… "

"Le Parvis, c'est fini"

Le résultat, c’est que les terrasses commencent à se vider : " On a perdu les familles ", explique Didier Jacquier. " Et notre chiffre d’affaires en pâtit, c’est évident : j’entends de plus en plus de monde qui me dit que, pour eux, le Parvis, c’est fini ! Parfois, je vais prendre un verre en terrasse dans d’autres quartiers de la ville. Et je suis tout étonné : oui, il y a moyen de prendre un verre ou de manger sans se faire agresser… "

Du côté de la commune, on affirme être conscient du problème. Depuis juillet, la police multiplie sa présence sur le terrain. De plus, différents services de prévention sont sur place, certains jusqu’à deux heures du matin.

Cet été, il y a eu 36 arrestations. Et, vendredi dernier, un premier fauteur de troubles s’est vu signaler un arrêté d’interdiction de lieu. Mais la commune reconnaît que c’est un travail de longue haleine. Et, sur le Parvis, certains se demandent si, vraiment, les autorités ont les moyens de faire respecter une telle interdiction d’encore y mettre les pieds.