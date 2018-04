Party Content ou l'art de s'inviter en politique

Exposer de l'art grâce aux élections communales. Ce concept, il s'appelle l'élexposition et c'est le projet culturel Party Content qui en est à l'origine. En octobre prochain, les créateurs du Party Content proposeront une liste aux élections communales à Liège. Ils auront alors accès aux 45 panneaux électoraux dispersés dans la ville de Liège :"On y exposera des œuvres d'artistes. Elles ne seront pas obligatoirement des œuvres réalisées par des personnes présentes sur la liste, ça pourra être des artistes liégeois, belges, mais aussi des artistes internationaux sans lien avec la liste pour les communales." explique Maxime Moinet, Co-fondateur du Party Content :"On aura 45 artistes, car il y a 45 panneaux. Un panneau par oeuvre et chaque œuvre prendra toute la place qui nous sera réservée sur le panneau."

Attirer l'attention sur la situation de l'art à Liège

L'idée est née, il y a 3 ans. À l'époque, Maxime Moinet et deux amis décident d'attirer l'attention sur la situation de l'art en Cité ardente :"Il manque des institutions importantes pour développer l'art à Liège et pouvoir attirer des artistes étrangers." déclare Maxime Moinet :"Ici, la situation est très intéressante, car il y a beaucoup de bons artistes, brillants, intéressés, beaucoup de collectifs, de gens qui se bougent. Mais ce manque d'institutions dédiées à l'art ralentit le développement de l'art à Liège. Il y a des musées qui poussent partout dans le monde, et nous on attend."

Pas d'objectif politique

Mais l'objectif de Maxime Moinet et du Party Content n'est pas de briguer une place au conseil communal :"On veut juste faire passer un message, notre envie n'est pas de faire des voix et de surpasser les partis traditionnels." La liste n'aura aucun programme politique. D'ailleurs, si un des membres de la liste Party Content est élu, le groupe ne sait pas encore comment il s'organisera et s'il acceptera le siège. D'ici le mois d'octobre, Party Content fera campagne à sa manière :"On va continuer de proposer des expositions d'art dans notre QG qui est l'Escalier dans le carré. Durant l'été, on va aussi migrer vers d'autres lieux liégeois pour réaliser des performances en plein air." et Maxime moinet de conclure :"Ces événements, c'est surtout pour s'amuser, attirer la foule et mettre l'art au-devant de la scène. On veut transmettre notre enthousiasme, s'amuser et être content". Pour se présenter aux communales, la liste Parti Content doit rassembler 100 signatures. La liste ne sera composée que d'artistes et les places seront tirées au sort.