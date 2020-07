Partez à la recherche du Saint-Graal caché dans le château de Vêves

Cette semaine, Moustique vous propose une série d’activités à faire en famille. Dans le Namurois, Emilien Hofman nous présente le château de Vêves, situé à Celles, dans la commune de Houyet. Isabelle Verjans l’a reçu sur Namur Matin. Il nous parle de plusieurs attractions. Nous l’avons rencontré dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias , secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

L’activité proposée par Emilien Hofman à Namur est la visite du Château de Vêves, situé à Celles. Celle-ci promet de satisfaire les petits et les grands. En plein Moyen Âge, un chevalier aurait caché le Saint-Graal dans le château. Personne ne l’a jamais retrouvé. L’ASBL du château propose aux enfants de partir à la recherche de ce trésor caché. " On a remarqué que beaucoup d’enfants pouvaient rapidement s’ennuyer lorsque la visite d’un château se résumait à passer de pièce en pièce ", reconnaît Laura Moreau, porte-parole du château de Vêves. Les enfants peuvent également se déguiser. Toute la famille part ensuite à la chasse aux énigmes adaptées aux âges de chacun. C’est l’occasion de s’immerger dans le véritable " château de la Belle au bois dormant ". Il est classé " Patrimoine exceptionnel de Wallonie " et a été élu en 2019 " Patrimoine préféré des Wallons ".

L’article ne se limite pas à des activités dans le Namurois. Vous pourrez également découvrir le sentier de l’étrange, Cap Nature, et bien d’autres ! L’article est à retrouver dans le Moustique de la semaine.