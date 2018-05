Parlez (et chantez!) Ducasse comme un vrai Montois

Ce mot picard désigne les "invités de la Ducasse", extérieurs à la ville de Mons. Ils sont généralement escortés par de "vrais Montois", qui leur font découvrir aux quatre coins de la ville les temps forts de la Ducasse. Des "pots de Ducasse" sont aussi organisés dans les jardins, ou des lieux plus officiels, sur invitation. La Chambourlette dort généralement très peu, et promet de revenir, l'œil mouillé.

Attention, à Mons, on n'est pas tous d'accord! Pour les puristes, le mot "Doudou" ne désigne que le dragon. D'autres l'emploient plus largement pour désigner la Ducasse ("tu fais le Doudou, cette année?"). C'est devenu l'air joué durant le combat, véritable hymne national montois.

Construit en 1780, ce char d'apparat ferme la marche, lors de la Grande Procession du dimanche matin. C'est le seul véhicule du genre encore utilisé dans nos régions. Il est tiré par six chevaux de trait, et transporte autour de la châsse de sainte Waudru, un prêtre accompagné d'enfants de chœur. Au terme de la Procession, la foule se masse pour assister à l'un des grands moments de la Ducasse, la montée du Car d'Or. A midi, les trompettes thébaines donnent le signal, puis le Car d'Or et ses précieuses reliques s'élancent sur la Rampe Sainte-Waudru. Les Montois poussent, crient, transpirent, applaudissent, pleurent parfois. Le Car d'Or doit monter la Rampe d'une seul "trait", sans marquer le moindre temps, sinon...malheur à la ville de Mons (scénario catastrophe qui ne s'est jamais produit, ouf!).

Rien à voir avec "Coucou, Beuh!"...les Beubeus sont les membres de la Confrérie de la Miséricorde ou confrérie de Saint-Jean Décollé. Ils forment un groupe de la Procession du Car d'Or. Toute l'année, ils visitent des prisonniers et viennent en aide aux plus démunis. Pourquoi ce mot? Il viendrait d'un mot similaire, évoquant la peur lors du passage de ces hommes noirs masqués.

Signes de reconnaissance

Le rouge et le blanc, couleurs de la ville de Mons, se déclinent sous toutes les formes (drapeaux XXL, coiffures, vêtements, boucles d'oreille, 'tresses', bracelets...). Le crin, attaché au poignet signale une participation aux festivités de l'année précédente (ou un cadeau porte-bonheur reçu d'un Montois)

Expressions typiques

"El Bon Dieu est Montois".

"Fât Diâpe qué n'ambiance/ qué Ducasse".

"El biète est morte".

"In v'là co pou ein an".

"Et ric et rac, on va skéter l'baraque (Et rac, et ric, on va skéter l'boutique)" (que l'on chante, abondamment, en bordure d'arène)