Parcours fléchés pour des courses sécurisées aux Grands Prés à Mons

Combien seront-ils ce lundi 11 mai ? Combien viendront faire la file pour accéder à l’une ou l’autre boutique du centre commercial des Grands Prés à Mons ? Cette question aucun commerçant ne peut y répondre. "Nous nous attendons à des files" nous dit le directeur du centre commercial, Thomas Cornil. "Pour ce premier jour, nous limitons le nombre de personnes à 3000 maximum, pour la suite on verra bien. Ce lundi sera une journée test, il faudra peut-être adapter certaines mesures".

Ce qui est certain, c’est que l’ambiance ne ressemblera pas à celle que l’on connaît d’habitude. Pas de déambulations dans tous les sens, pas de groupes de jeunes et de familles qui viennent flâner dans la galerie. Ici comme dans tous les commerces du pays, il faut venir seul pour faire ses achats. Des agents de sécurité le rappelleront aux différentes entrées, seules les mineurs et les personnes à mobilité réduites peuvent être accompagnés d’une autre personne. Les marquages au sol installés depuis ce matin sont assez clairs. Les files se feront devant chaque commerce, le long de la vitrine, avec 1,50 de distance. Au centre de l’allée, deux sens de circulation sont délimités par des barrières Nadar. Le masque est de rigueur pour le personnel des magasins, il est fortement encouragé pour les clients… Thomas