Parcourir 21 kms d'ici le 21 mars pour l'asbl Alternative 21

Courir, marcher, nager, rouler à vélo pour accumuler au moins 21 kilomètres, c’est le défi original que vous propose Alternative 21. L’asbl carolo, qui milite pour que les enfants porteurs d’un handicap suivent leur scolarité dans des classes inclusives, propose à ceux et celles qui le désirent, de relever ce défi, tout en se faisant parrainer afin de récolter des fonds pour l’asbl. Carmela Morici la fondatrice d’Alternative 21 : "le défi qu’on lance à tous et toutes, c’est de parcourir au moins 21 kilomètres d’ici le 21 mars, qui est la journée internationale de sensibilisation à la trisomie 21. En marchant, en courant, à vélo ou en nageant, à son rythme. Et on peut bien sûr additionner les kilomètres !". Alternative 21 participait les années précédentes aux Miles de Charleroi. Impossible cette fois, pour cause de crise sanitaire. Mais pourquoi ce défi ? Carmela nous explique : "parce que les personnes porteuses de trisomie 21, et plus généralement toutes les personnes en situation de handicap se dépassent au quotidien dans une société qui n’est pas forcément adaptée à leurs besoins. Et là, on dit aux gens : "endossez leur rôle, prenez aussi votre part, dépassez-vous !" Si vous êtes sportifs, au lieu de vos 5 kms, faites-en 6, 7, 8. Si vous ne l’êtes pas, faites de la marche, mais dépassez-vous pour défendre une société inclusive et dire aux personnes trisomiques qu’elles ont une place dans notre société."

Le but est aussi de vous faire parrainer dans ce challenge, et de verser l’argent récolté à l’asbl. Il sera utilisé pour plusieurs projets précise Carmela Morici : " soit pour offrir aux classes intégrées à visée inclusive du matériel adapté, soit pour organiser, durant les congés scolaires, des stages qu’on veut en mixité et en inclusion, puisque le principe de notre asbl c’est de tout faire en inclusion".

Il existe 15 classes inclusives en Fédération Wallonie-Bruxelles, dont une à Charleroi.

Pour les infos pratiques, rendez-vous sur la page Facebook d’Alternative 21 ou sur leur site internet. Sachez que les joueurs du Sporting de Charleroi ont décidé de relever le défi !