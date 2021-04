Parc du Cinquantenaire : dernier réglage pour le nouveau système d’éclairage des arcades (photos et vidéos)

Les arcades du parc du Cinquantenaire, entre Bruxelles et Etterbeek, ont presque fini de se refaire une beauté du soir. Ce mardi soir, Beliris procédait aux derniers réglages des nouveaux éclairages en LED, destinés à remplacer les anciens qui dataient des années 1970. Les riverains pouvaient profiter du spectacle et voir les arcades s’illuminer dès 21h.

Dans son communiqué, Beliris explique que la nouvelle installation met en valeur l’architecture et allie "esthétique, efficacité et économie d’énergie". En effet, l’éclairage par LED, qui consomme deux fois moins d’énergie que le système précédent, est pensé pour réduire la pollution lumineuse, et pourra s’adapter en fonction des saisons et des horaires de la journée. Mais il reste encore beaucoup de travail avant de voir le reste du site bénéficier du nouveau système d’éclairage.