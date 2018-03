Pâques: la dernière ligne droite pour Marc Pigné, chocolatier à Casteau

C'est le rush chez les fournisseurs de Mme La Cloche. En particulier chez les artisans qui travaillent des produits frais. Dans la petite boutique de Marc Pigné, à Casteau (Chocoloup), la ligne droite est d'ailleurs entamée depuis longtemps. "La production des petits œufs pleins a commencé début janvier, pour les œufs fourrés, j'ai commencé à la mi-février, pour garantir la fraicheur des produits". Car ici, tout est fait maison. Cet ancien comptable s'est lancé dans la chocolaterie il y a quelques années seulement. D'un hobby, il a choisi de faire un métier après avoir suivi une formation professionnelle à Bruxelles. Avec les fêtes de fin d'année, Pâques est un moment clé de l'année du chocolatier. Le travail ne manque pas, notamment pour emballer un à un, à la main, les petits œufs (45 minutes d'emballage par kilo). Quant aux sujets creux, il sont fabriqués au fur et à mesure. Pas le choix, l'artisan ne dispose pas de l'espace de stockage suffisant. Les clients les plus prévoyants ont passé leurs commandes. Dans l’atelier, les tempétueuses continuent donc de verser leurs rubans blanc, noir et lait... Sur les tables, les moules, des demi-poules en métal, attendent d'être assemblés pour devenir des petits sujets en chocolat.