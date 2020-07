Pannes de courant ce matin et cette nuit à Tournai, Mons et dans le borinage

Pas de courant ce matin pour 2000 foyers du côté de Brunehault et Antoing dans le tournaisis

Pas de courant non plus en ce moment et depuis 5 heures ce matin pour les habitants du quartier de la collégiale à Mons

Le courant est par contre déjà revenu pour les 9000 foyers privés d'électricité dans le borinage cette nuit, entre vingt-trois heures seize et une heure.

Cela concernait les communes de Jemappes, Flénu, Cuesmes et Ghlin

A chaque fois, il s'agit de problème ou de court-circuit dans les câbles.

Orès signale que les pannes de Mons et du tournaisis devraient être réparées pour 7H30