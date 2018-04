Panneaux photovoltaïques: malgré la fin de la compensation, "à Bruxelles, ça reste très rentable"

Est-il encore intéressant d'installer des panneaux photovoltaïques à Bruxelles ? Les 4000 ménages bruxellois qui en ont installés se posent la question. Une décision de justice vient de confirmer la fin, dès 2020, du système dit "de compensation". Un système qui permettait à certains ménages d'avoir une facture quasi nulle en électricité. Pour y voir clair, on a posé trois questions à Pascal Misselyn, en charge du dossier chez Brugel, le régulateur bruxellois pour l'énergie.

Concrètement, qu’est-ce qui va changer pour ceux qui possèdent des panneaux photovoltaïques ?

Jusqu’à présent les producteurs d’électricité verte qui produisent chez eux pouvaient consommer l’électricité qu’ils avaient produite au moment même ou à un moment différé. C’est-à-dire qu’ils la renvoyaient sur le réseau et ils pouvaient la récupérer plus tard. A partir de 2020, ce que les producteurs photovoltaïques vont injecter sur le réseau, ils pourront la vendre. Et pour le moment, ce n’est pas le cas. Donc pour résumer, les producteurs achèteront l’électricité quand ils ne produisent pas. Et ils pourront vendre celle qu’ils produiront et ne consommeront pas au même moment.

Ce changement va les désavantager ?

Oui, dans une certaine mesure, on peut dire que ça peut un peu les désavantager. Toutefois, nous avons prévu que cette mesure allait entrer en vigueur. Et donc depuis 2015, le coefficient pour calculer le nombre de certificat vert soit l’aide à l’investissement, l’aide à la production d’électricité verte, avait été revu à la hausse pour pouvoir tenir compte de cette fin de compensation.

Donc posséder des panneaux photovoltaïques à Bruxelles c’est intéressant ?

Sur Bruxelles, le calcul est facile. Oui, c’est très rentable. Les calculs qui font qu’on donne les certificats verts pour les producteurs font que en 7 ans, on a un retour sur investissement tout à fait correct. Et puis pendant 10 ans, vous bénéficiez de certificats verts. Et pendant 20-25 ans, vous profitez d’électricité que vous produisez et que vous auto-consommez au même moment. A Bruxelles, on a donné un bonus en plus que dans les autres Régions ce qui devrait pousser les Bruxellois à installer davantage de panneaux.