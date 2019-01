Panne électrique à Salzinnes: retour à la normale prévu pour vendredi

A Namur, les habitants des environs de la rue Patenier, à Salzinnes ne sont plus connectés au réseau électrique depuis une semaine.

Cette coupure, qui est survenue dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 janvier, est due à un court-circuit sur un câble souterrain et à un incendie dans une armoire de coupure. Les deux incidents se sont déclarés à proximité l'un de l'autre, la même nuit, mais n'ont à priori pas de lien. Ores, le gestionnaire du réseau, a recours à des groupes électrogènes pour alimenter le quartier en attendant des réparations.

Le sort semble s'acharner puisque de nombreux dégâts sur des appareils électriques ont été constaté par des riverains. Des chaudières ont été endommagées donc plusieurs habitants se retrouvent sans chauffage. Une surcharge électrique lors des manipulations serait en cause. Jean-Michel Brebant, porte parole d'Ores, précise que "les personnes qui ont subit des dégâts doivent d'abord prévenir leur assurance, établir les preuves et attestations adéquates, ensuite leur compagnie prendra contact avec la notre pour trouver le meilleur moyen de dédommager tout le monde. Il est aussi possible d'introduire une plainte auprès d'Ores via notre site web."

Si les conditions climatique le permettent, la situation devrait revenir à la normale vendredi en fin de journée. En attendant, l'éclairage publique est toujours coupé dans les environs.