Panne des numéros 100 et 112 à Bruxelles: les services d'urgence sont à nouveau joignables

Pas facile de joindre les services d'urgence à Bruxelles ce jeudi matin. Le numéro 100 et le numéro 112 ont été injoignables avant de fonctionner à nouveau en fin de matinée.

Certains appelants ne parvenaient pas à joindre les différentes centrales avant que la communication ne se coupe de façon soudaine. Et d'autres n'arrivaient pas à entrer en contact avec un interlocuteur. Le problème pourrait venir de l'opérateur Proximus.

"Nos ingénieurs et techniciens sont sur place pour tenter de résoudre le problème technique, explique Haroun Fenaux, porte-parole de Proximus qui affirme qu'"il n’y a pas a priori de problème de télécommunication".

"La personne qui appelait n'entendait plus le 'bip' après quelque secondes et avait le sentiment que la communication avait été coupée", poursuit le porte-parole. "Elle raccroche alors et l’agent n’a pas pu être contacté de l'autre côté de la ligne."

La cause n'a pas encore été formellement identifiée, "c’est peut-être un problème interne, peut-être un problème de chez nous ou entre les deux. Nous faisons le maximum en ce moment avec leurs services pour résoudre ces soucis techniques au plus vite". Des réunions auront lieu dans l'après-midi afin de tenter de clarifier la situation.